20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kadıdondurma köyü yakınlarında yaralı halde Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 düzensiz göçmen bulundu. Yaralı düzensiz göçmenler Edirne ve ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
YUNANİSTAN'DAKİ KAZADA 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLMÜŞ
Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afgan Abdülvahap Nasari (17),gazetecilere yaptığı açıklamada, kişi başı 3 bin avroya anlaştıkları göçmen kaçakçısıyla yola çıktıklarını söyledi. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisinin otobüsü durdurmak istediğini anlatan Nasari, "Otobüs durmayınca Yunan polisi ateş etti sonra kaza yaptık. Daha sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi. 12 ve 63 yaşındaki iki kişi kazada öldü. Yola 45 kişi çıkmıştık. Sırbistan'a kadar anlaşmıştık oradan da Almanya'ya gidecektik." diye konuştu.
Türkiye'ye teşekkür eden Nasari, "Benim iki memleketim var biri Türkiye biri Afganistan. Türkiye'de bize çok yardımcı oldular. Allah razı olsun." dedi.
Aynı hastanede tedavi olan Şevket Muhammet (19) ise Yunanistan'da kendilerine kötü davrandıklarını ve zorla geri gönderildiklerini anlatarak "Bizi yaralı halde nehirden geri gönderdiler. Bizi jandarma buldu burada. Türkiye güzel Müslüman ülke, Yunanistan kafir. Bir daha gitmek istemiyorum. Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.
Yaralı düzensiz göçmenlerden 13'ü Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, 9'u da Edirne, Meriç ve Keşan'daki devlet hastanelerinde tedavi ediliyor.
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