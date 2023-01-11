Yunanistan'ın son Kralı hayatını kaybetti

AA

Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ve son günlerinde Kovid-19'la da mücadele eden Konstantinos, dün akşam yaşamını yitirdi.

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı.

Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon avronun üzerinde tazminat ödemişti.