Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor. Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.

Yunan sınır güçlerinin attığı gaz bombalarından bazıları Pazarkule Sınır Karakolu’na düşüyor.

AA'nın haberine göre; atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.