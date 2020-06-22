Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar ve Babakale açıklarında kaçak göçmenlerden yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 145 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.