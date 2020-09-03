Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki AA ekibine skandal tehdit

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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Anadolu Yayıncılar Derneği, yaptıkları açıklamalarda, Meis Adası'na haber çalışmaları için giden AA Atina ekibinin Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp tehdit edilmesine tepki gösterdi.

KGK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve foto muhabiri Ayhan Mehmet'in dün Yunanistan'ın başkentinden uçakla Rodos Adası'na, oradan da gemiyle Meis Adası'na ulaştığı, AA ekibinin haber çalışmaları için akşam saatlerinde Meis Adası'na ayak basmasından birkaç saat sonra Yunanistan merkezli Türkiye karşıtı ırkçı bir internet sitesinin provokatif bir metin yayımladığı anımsatıldı.

Metinde, "Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis'e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik? Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz? Umarız yetkililer gerekeni yaparlar." şeklinde kışkırtıcı ifadelerin kullanıldığına, ayrıca AA Temsilcisi Durul'un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının da bu sitede yayımlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irkçı sitenin Durul'un Atina-Meis seyahati boyunca herhangi bir yerde paylaşmadığı pasaport kimlik sayfasını nasıl temin ettiği konusunda Yunan makamları henüz açıklama yapmadı.

Yunan yetkililer tarafından Türk düşmanı olduğu belli olan bu haber sitesine servis edildiği anlaşılan bu haberi ve tehdit ve teşhir ile basın mensuplarını hedef gösterme eylemini esefle kınıyoruz. Tüm uluslararası basın meslek örgütlerini de Yunan makamlarının ülkelerindeki yabancı basın mensuplarının hayatlarını tehlikeye atan açık hedef gösterme eyleminde bulunmalarını ve evrensel gazetecilik kurallarına aykırı bu haberi kınamaya davet ediyoruz."

- "Faşist internet sitesini kınıyoruz"

Anadolu Yayıncılar Derneği de "Yunanistan Hasan Tahsin'i unutmasın" başlıklı açıklamasında, son günlerde Avrupa Birliği'nin desteği ile Türkiye'ye karşı saldırgan bir tutum izleyen Yunanistan'ın bu savaşını medya boyutuna da taşıdığını aktardı.

Dernek yönetimi, "Anadolu Ajansı çalışanlarının kimlik bilgilerini deşifre ederek hedef gösteren faşist internet sitesini kınıyoruz. Buradan tüm medya mensuplarına sesleniyoruz. Kriz anlarında milli meselelerde ihtilafları bırakalım. Nasıl Yunan basını ve medyası bir ve beraber hareket ediyorsa biz de bir olalım. Siyasi ayrılıkları bırakalım." çağrısında bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise "Yunanlılar, İzmirli gazeteci Hasan Tahsin'i unutmasınlar. Anadolu'da binlerce Hasan Tahsin var. Yeri geldiği zaman kalemini yeri geldiği zaman silahını kullanacak bir ruha sahibiz." ifadesini kullandı.