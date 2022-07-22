Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 07.55'te Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-61' botuna alıp kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.