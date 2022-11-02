Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'da, Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ekim günü 04.35 ve 07.35 saatlerinde Bodrum açıklarında lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 60 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.