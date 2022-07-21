Yunanistan'ın F-16 baskısı arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşünde ABD-Türkiye arasındaki en tartışmalı konuların başında gelen F-16 meselesi ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biden, bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı. Tam aksine, uzunca yaptığımız görüşmede NATO üyesi ülkeler olarak herhalde birbirimizin hukukunu korumalıyız diye konuştuk" dedi.
YUNANİSTAN'IN F-16 BASKISI ARTTI
Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'ye F-16 vermeliyiz" açıklamasından sonra Kongrenin hareketlendiğine, bilhassa karşıt Türk grupları ile Yunan kökenli milletvekillerinin Türkiye'ye karşı adım atmaya başladıklarına dikkat çekti. Çınar bu adımlardan birinin de, Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve Türkiye'ye F-16 verilmesinin, Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ile ABD çıkarları doğrultusunda hareket etmesi şartlarını içeren yasa tasarısı olduğunu ifade etti. "Yunanlılar bunu büyük bir zafer olarak karşıladılar" diyen Ali Çınar "Son bir aydır ABD'ye bir baskı var. Yunanistan Başbakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı sürekli Washington DC'ye gelerek bu konuyu işliyorlar" şeklinde konuştu.
"ERDOĞAN 'MUHATABIMIZ BİDEN' DİYOR"
Biden yönetiminin iki tarafa da itidal çağrısı yaptığını belirten Çınar "Ancak ABD Kongresinde bunu çarpıtmaya çalışan art niyetli vekiller mevcut" dedi. Söz konusu yasa tasarısısın Senatoda da oylanacağını ifade eden Ali Çınar "Yunan tarafı bu yasa tasarısını Senatodan da geçirmek için uğraşıyor ama bu çok uzun bir süreç" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden yönetimi ile Kongre arasındaki ayırıma dikkat çektiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı netti. Burada 'muhatabımız Biden ve NATO müttefiki olarak biz yasalara, uluslararası hukuka saygılıyız' mesajı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.
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