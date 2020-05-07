Yunanistan'ın denizde ölüme terk ettiği 22 sığınmacıyı Türk sahil güvenliği kurtardı

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik unsurları, Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları, Türk kara sularına geri iterek hayatlarını tehlikeye atıyor, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeyi sürdürüyor.
Sığınmacıları, botlarındaki benzin bidonlarını alarak ve motorlarını bozarak denizin ortasında çaresizliğe terk eden Yunan sahil güvenlik unsurları, onları hareketten yoksun can sallarına bindirerek Türk kara sularına sürükledi.
- Sığınmacıların bulunduğu salları iple bağlayıp sürüklüyorlar
Yunan sahil güvenliği, 29 Nisan'da Aydın'ın Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında adalara daha önce geçiş yapan 16'sı Suriye, 2'si Filistin, 2'si Mısır, biri Libya ve biri Yemen uyruklu 22 sığınmacıyı, hurda durumundaki hareket kabiliyeti olmayan can sallarıyla sürükleyerek Türk kara sularına getirdi.
Denizde ölüme terk edilen sığınmacılar, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sığınmacıların ölüme terk edilmesi ve kurtarılması kameralar tarafından görüntülendi.
- "Dağda iki gün aç ve susuz bekletildik"
Yaşadıkları çaresizliği anlatan sığınmacılardan biri, Yunanistan'da bir dağda iki gün aç ve susuz bekletildiklerini, daha sonra bir botla denizin ortasında bırakıldıklarını belirterek, kendilerini Türk sahil güvenlik ekiplerinin kurtardığını söyledi.
Başka bir sığınmacı da 15 gün kaldıkları Rodos'ta her gün sadece bir kez ekmek ve pilav verildiğini dile getirerek, bir gece bindirildikleri büyük bir tekneyle denizde ölüme terk edildiklerini anlattı.
- İki ayda 170 sığınmacı kurtarıldı
Mart-nisan aylarındaki 9 olayda Yunan sahil güvenliğince hareket edemeyen hurda durumdaki motorsuz can sallarıyla Türk kara sularına sürüklenen ve Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılan sığınmacıların sayısı 170 olarak kayıtlara geçti.
,Orhan Onur Gemici
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