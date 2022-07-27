Suudi Arabistan ve Yunanistan arasında 16 özel anlaşma

Yunanistan ile Suudi Arabistanlı firmalar arasında bugün 16 özel iş anlaşması imzalandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde Yunan firması ve yaklaşık 40 Suudi Arabistan firmasının temsilcileri bugün Atina'da bir araya geldi.
Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Atina ziyareti kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli iş toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan-Suudi Arabistan ilişkilerini derinleştirecek bir dizi anlaşmaya imza atıldığını kaydetti.
İki ülkenin iş insanları, enerji, deniz taşımacılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, atık idaresi, kültür, tarım ürünleri ve savunma teknolojileri alanlarında toplam 16 özel iş anlaşmasına imza attı.
YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI
Βin Selman, iki günlük resmi ziyaret için beraberindeki heyetle dün Yunanistan'a gelmiş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.
Atina'daki temaslarda, yeşil enerji alanında iş birliğiyle Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya Yunanistan üzerinden elektrik transferi imkanları da ele alınmıştı.
İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması'nın yanı sıra enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar imzalanmıştı.
Ziyaret kapsamında iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, Asya ile Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlaması hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi "Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru" (East to Med data Corridor) için de imza atmıştı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!