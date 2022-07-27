Suudi Arabistan ve Yunanistan arasında 16 özel anlaşma

AA

Yunanistan ile Suudi Arabistanlı firmalar arasında bugün 16 özel iş anlaşması imzalandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde Yunan firması ve yaklaşık 40 Suudi Arabistan firmasının temsilcileri bugün Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan'ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Atina ziyareti kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli iş toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan-Suudi Arabistan ilişkilerini derinleştirecek bir dizi anlaşmaya imza atıldığını kaydetti.

İki ülkenin iş insanları, enerji, deniz taşımacılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, atık idaresi, kültür, tarım ürünleri ve savunma teknolojileri alanlarında toplam 16 özel iş anlaşmasına imza attı.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Βin Selman, iki günlük resmi ziyaret için beraberindeki heyetle dün Yunanistan'a gelmiş, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

Atina'daki temaslarda, yeşil enerji alanında iş birliğiyle Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya Yunanistan üzerinden elektrik transferi imkanları da ele alınmıştı.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Anlaşması'nın yanı sıra enerji, savunma, yatırım, sağlık, kültür, spor, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öngören anlaşmalar imzalanmıştı.

Ziyaret kapsamında iki ülkenin ilgili kurum temsilcileri, Asya ile Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlaması hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi "Doğudan Akdeniz'e Veri Koridoru" (East to Med data Corridor) için de imza atmıştı.

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