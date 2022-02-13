Yunanistan Hükümeti: Havlu atmadık

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SKAI TV'ye konuşan İkonomu, hükümetin fiyatları dengelemek için 1,75 milyar avronun üzerinde bütçe ayırdığını belirterek, "Küresel bir enflasyon ve enerji kriziyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

İkonomu, ekonominin seyrini ve ilerleme gücünü bozmamak için herkesin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık. Her şeyden önce, aldığımız tedbirler daha çok ihtiyacı olanlara özlü çözüm getirmelidir." diye konuştu.

Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Aralık 2021'de tüketici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış göstermişti.

En yüksek fiyat artışı ise yüzde 135,7 ile doğal gazda gözlenmiş, elektrik fiyatı yüzde 45, ısınmada kullanılan mazotun fiyatı ise yüzde 34,1 artmıştı. Yakıttaki yüzde 21,7'lik artışı, uçak biletlerindeki yüzde 19,6'lik artış takip etmişti.