Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 düştü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'nda bulunan Andravida bölgesi yakınlarında düşen F-16 uçağının pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

Dün de İngiltere'ye ait bir F-35 Akdeniz'de düşmüştü.