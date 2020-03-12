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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için "fan" çalıştırıyor - EDİRNE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Yunan sınır birliklerinin kullandığı fanın görüntüleri

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için "fan" çalıştırıyor- Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda rüzgarın yön değiştirmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte ettiği dev fanı çalıştırmaya başladı- Attıkları gazın kendilerine dönmemesi ve daha fazla sığınmacıya ulaşmasını amaçlayan Yunan güvenlik güçleri, bölgede kullandığı orantısız gücü her gün biraz daha artırıyorEDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda dev fan çalıştırmaya başladı.Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı.Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.- Yunanistan'dan akıl almaz yöntemSınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye'ye esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle, sınırda fan çalıştırmaya başladı.Attığı gazların kendisine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen dev fanı çalıştıran Yunanistan, sığınmacılara müdahalesinde kullandığı orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.Yunan sınır birliklerinin gazı atması sonrası çalıştırılan fan ile gazın sığınmacıların olduğu bölgelere gönderilmesine çalışılıyor.