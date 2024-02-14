Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştırmanın eşiğinde

REKLAM advertisement1

Yunanistan, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı yarın parlamentoda oylayacak. Yasanın, nadir görülen partiler arası işbirliği ile Yunanistan Meclisinde kabul edilmesi bekleniyor.

Yunanistan'da aile kurmak isteyen birçok eşcinsel çift, halihazırda eşcinsel evliliklerin yasal olduğu ülkelerde evleniyor.

Yasanın onaylanması Yunanistan'ı bu adımı atan ilk Ortodoks Hristiyan ülke yapacak ve halihazırda çocuk sahibi olan veya çocuk sahibi olmak isteyen eşcinsel çiftlerin önündeki yasal engelleri ortadan kaldıracak.

MİÇOTAKİS: BİR EŞİTLİK MESELESİ Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçen hafta yaptığı açıklamada, aynı cinsiyetten çiftlerin de evlilik hakkını tanıyan yasa tasarısının tamamen etik bir karar olduğunu söyleyerek, bunun bir "eşitlik meselesi" olduğunu söyledi. REKLAM Ancak bu aynı zamanda ülkenin Ortodoks Kilisesi'nin de sert tepkisine yol açtı. Yunanistan'ın baskın inancını temsil eden Kilise, bu yasanın ebeveyn rollerini karıştıracağını ve geleneksel aileyi zayıflatacağını savunuyor.

TASARI PROTESTO EDİLDİ Pazar günü de Atina'da toplanan yüzlerce kişi, parlamentoda oylanacak eşcinsel evlilik yasa tasarısını protesto etti. Protestolcular, tasarıyı geleneksel aileye yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.

"YUNANİSTAN'A DÖNMEK İLK KEZ BİR OLASILIK" Tasarının onaylanma ihtimaliyle birlikte BBC'ye konuşan bir çift, yıllar sonra ilk kez Yunanistan'a dönme ihtimallerinin olduğunu söyledi. İkisi de mühendis olan Chrysa Gkotsopoulou ve Elena Kotsifi, yıllarca çevrelerine arkadaş olduklarını söylediler, ancak 2015 yılında iş için İngiltere'ye taşındıktan sonra çevrelerine kendilerini çift olarak tanıttılar. 38 yaşındaki Kotsifi, "İngiltere'nin çift olarak bize daha önce hiç hayal etmediğimiz fırsatlar sunduğunu hemen fark ettik. Kendimiz olabildik" ifadelerini kullandı. İngiltere'de medeni birliktelikleri olan çift, yaklaşık 10 yıldır ilk kez Yunanistan'a dönmeyi bir olasılık olarak gördüklerini söyledi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.