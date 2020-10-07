Yunanistan Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan'a "Dağlık Karabağ" protestosu

Bakanlıktan "Azerbaycan hükümetinin Dağlık Karabağ çatışması çerçevesinde Yunanistan'a yönelik suçlamaları" konusunda yazılı açıklama yapıldı.

"Yunanistan'ın Azerbaycan'a yönelik terör eylemlerinin hazırlanmasına ve siber saldırı girişimlerine müsamaha gösterdiği" yönündeki iddiaların, "asılsız ve hakaret edici" olduğu savunulan açıklamada, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçisi'ne "dün sert bir protestoda bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi (Nikolaos Piperigos),istişareler için geri çağrıldı." ifadesi kullanıldı.