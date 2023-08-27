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        Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 10:14 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:43
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        Yunan bakan Türkiye'ye gelecek
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        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

        Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada;

        "Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’'a görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

        İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacaktır." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #yunanistan
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