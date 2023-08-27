Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada;
"Yunanistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’'a görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
İki Bakan, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacaktır." ifadelerine yer verildi.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.