Yunanistan, Denizli ve Akdeniz'de peş peşe depremler! 10 Temmuz Kandili ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler listeleniyor. 10 Temmuz Pazartesi günü Yunanistan, Denizli ve Akdeniz'de deprem meydana geldi. İşte 10 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika deprem haberleri yaşadığı yerde sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Depremin konumu, büyüklüğü, saati ve merkez üssü her gün Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 10 Temmuz Pazartesi günü Yunanistan, Denizli ve Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi. İşte 10 Temmuz Kandili ve AFAD son depremler listesi...
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PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 10 Temmuz Pazartesi günü saat 06:33'te Yunanistan'da , saat 06:19'da Denizli Çadrak'ta ve saat 02:43'te Akdeniz'de peş peşe depremler meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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