Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'göçmen' kararı

31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan'da hükümet, iltica talepleri reddedilen göçmenlerin Türkiye'ye iadelerini hızlandırmayı planlıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis liderliğinde, "göçmen" sorununa ilişkin Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) toplandı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ülkedeki göçmen sorununa ilişkin 7 karar alındığı bildirildi. Bu kararlardan birisinin ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye'ye iadelerini hızlandırmak olduğu belirtildi. Bu amaca yönelik ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, kararı temyize götürmesini sağlayan yasal düzenlemeyi değiştirmek olduğu ifade edildi. Böylece, göçmenlere temyiz yolunu kapatarak uzun süren iltica işlemlerini kısaltmak ve Türkiye'ye iade sürecini hızlandırmak hedefleniyor.
Kamplarda kalan refakatçisiz çocuklar
Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ve NATO ile iş birliğini artırarak Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerini engellemek ve iltica talepleri reddedildiği halde ülkede bulunan göçmenlerin tespiti için polis kontrollerini sıklaştırmak toplantıdan çıkan diğer kararlar olarak açıklandı.
Ayrıca, Ege Adaları'ndaki mülteci kamplarında aşırı kalabalığı azaltmak için göçmenlerin ana karaya taşınacağı ifade edilen açıklamada, bu kamplarda kalan refakatçisiz çocukların bir bölümünün aile birleştirme programı yoluyla Avrupa'ya bir bölümünün ise elverişli yerlere taşınması planlanıyor.
GÖÇMENLER ZOR ŞARTLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.
Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında ise 3 bin kişilik kapasitenin yaklaşık 4 katı kadar göçmen, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
UNICEF, söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatçisiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.
Yunan basınındaki haberlerde, perşembe gecesi 540'ı aşkın göçmenin, 13 botla Midilli Adası'na geçtiği, bu sayının mutabakattan bu yana "bir günde yaşanan en yüksek geçiş" olduğu kaydedilmişti.
AB'DEN TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMESİ BEKLENİYOR
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.
Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.
Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor.
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