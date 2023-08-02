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        Haberler Dünya Yunanistan'dan Rodos'u terk eden turistlere 1 hafta ücretsiz tatil

        Yunanistan'dan yangın nedeniyle Rodos'u terk eden turistlere bir hafta ücretsiz tatil

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos'taki orman yangınları nedeniyle tatili yarıda kesilen turistlere bir hafta ücretsiz tatil sözü verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:26
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        • 1

          Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İngiltere'de yayın yapan ITV'ye verdiği röportajda ülkedeki yangınlara dair de açıklamalarda bulundu.

        • 2

          Miçotakis verdiği röportajda, Yunan hükümetinin Rodos yerel yönetimi ile işbirliği içerisinde, adadaki yangın nedeniyle tatilini yarıda kesmek zorunda kalan turistlere gelecek ilkbahar veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil imkanı sunacağını açıkladı.

        • 3

          YUNANİSTAN'DAKİ YANGINLAR

          Temmuz'da adada çıkan orman yangınlarında yaklaşık 135 bin dönüm ormanlık alan yanmış, yangın nedeniyle 20 bin kişi adadan tahliye edilmişti.

        • 4

          Ülkede günlerdir süren orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        • 5

          Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına müdahale için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

        • 6

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

        • 7

          Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

        • 8

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        • 9
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