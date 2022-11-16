Yunanistan'dan getirdiği 55 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'dan getirilen 55 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla Yunanistan´dan Türkiye'ye getirilen uyuşturucunun taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı. Havsa ilçesinde durdurulup aramaya alınan araçta, valizler içinde 55 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alına alındı.

Öte yandan Keşan ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında kargo firmasında yapılan aramada, paketler içinde 980 elektronik sigara likidi ele geçirildi.