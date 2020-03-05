Yunanistan'dan geri itilen sığınmacıları Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı



Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına "geri itilen" 3 bottaki 130 sığınmacıyı Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Kuşadası'ndan farklı saatlerde Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu 3 lastik bot, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildi.

Bottakilerin yardım talebi üzerine Türk sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 89'u Suriye ve 41'i Afganistan uyruklu 130 kişiyi kurtardı.