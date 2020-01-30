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Yunanistan hükümetinin Türkiye'den Ege adalarına mülteci geçişini engellemek için, Ege Denizi'nde yüzen barikatlar oluşturmayı planladığı iddia edildi.

Spiegel'de yer alan habere göre Yunanistan Savunma Bakanlığı, dört Yunan şirketine barikatların oluşturulması için teklif sundu. Ege Denizi'ne yerleştirilmesi planlanan barikatların, sözleşme imzalanmasının ardından 3 ay içerisinde hazırlanması bekleniyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın ihale teklifinde barikatların, 'çok acil' olarak tanımlandı ve mülteci akışının kesilmesininin acil ihtiyaç olduğu vurgulandı. Barikatın 2.7 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek istediklerini belirtti.

Spiegel'in haberinde, Yunanistan hükümetinin gelecek bahar ve yaz aylarında yaşanabilecek yeni mülteci akınlarından endişe duyduğu ve şu anda Ege'deki Yunan adalarında 42 bin mültecinin bulunduğu vurgulandı.

Planlanan bariyerlerin Yunanistan ordusu tarafından kurulacağı ve bir metrelik bölümünün denizin üzerinde olacağı, yarım metrelik bölümünün ise suyun altında yer alacağı kaydedildi. Bariyerlerin üzerinde turuncu ve sarı sinyaller bulunacağı ve bu nedenle yaklaşan botlar tarafından fark edileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'a deniz yoluyla 60 bin mülteci geçmişti.

Yaklaşık 6 ay kadar önce göreve gelen Miçotakis hükümeti, göçle daha sıkı mücadele vaadinde bulunmuştu.