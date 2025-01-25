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        Haberler Dünya Yunanistan'dan 'Demir' Kubbe açıklaması | Dış Haberler

        Yunanistan Savunma Bakanı: Demir Kubbeden farklı bir sistem düşünüyoruz

        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, katıldığı bir mülakatta Yunanistan'ın Akdeniz'deki konumu ve savunma ihtiyaçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dendias "Yunanistan'ın geliştireceği hava savunma sistemi Demir Kubbe'den farklı olacak.Ffüzelerden ziyade insansız hava araçlarına karşı etkili olmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 19:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:03
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        Yunanistan'dan 'Demir' Kubbe açıklaması
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        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, konuk olduğu Şikago Konseyi isimli düşünce kuruluşunda, Yunanistan'ın bölgedeki konumu ve savunma ihtiyaçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Dendias, Yunanistan'ın Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile var olan ittifakına dikkat çekerken; Hindistan- Orta Doğu - Avrupa Koridoru'nun (IMEC) önemini vurguladı.

        Dendias'a göre, Hindistan'dan başlayıp Suudi Arabistan üzerinden İsrail'e uzanan ve oradan da Avrupa'ya ulaşması hedeflenen koridorun ekonomik değeriyle birlikte başka avantajları da var. Dendias bu koridorun yarattığı ilişkilerle birlikte Hindistan'la aralarında askeri yönden de yakınlaşma oluştuğunu belirterek Hindistan'la ortak icra edilen tatbikatı hatırlattı.

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        Bazı uzmanlar IMEC Projesinin Çin'in Kuşak Yol Projesi'ne karşı olarak hazırlandığını belirterek, projenin ekonomik yönüyle birlikte askeri yönüne de dikkat çekiyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ise IMEC'le ilgili yaptığı açıklamada ""Türkiye'siz bir koridor olmaz. Doğu'dan Batı'ya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda." demişti.

        Dendias diğer yandan Yunanistan'ın Demir Kubbeye olan ilgisine de değinerek "Demir Kubbe daha çok füzelere odaklı bir sistem, biz insansız hava araçlarına karşı da savunma sağlayacak bir hava savunma sistemi planlıyoruz." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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