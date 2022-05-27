Yunanistan'dan BM'ye Türkiye mektubu

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Yunanistan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu mektupta, Türkiye'yi Ege adalarındaki egemenliğine meydan okuduğunu iddia etti.

Associated Press'in aktardığı habere göre, Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili tarafından imzalanan, dört sayfalık mektup 25 Mayıs'ta BM'ye gönderildi.

Mektupta, "Yunanistan, Türkiye'yi Ege adaları üzerindeki egemenliğini sorgulamayı bırakmaya ve Yunanistan'ı savaşla tehdit etmekten kaçınmaya ciddiyetle çağırıyor" denildi.

YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail dönüşü yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan ne gerekçe bulursa bulsun gerekçesi geçerli değil. Şartlar nedir bu adaları silahlandırmayacağı, Yunanistan 1960'dan beri silahlandırdı biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik, gayet açık. Son derece ciddiyiz, blöf yapmıyoruz çünkü şartlı verilen Adalar'dır, her konuşmasında uluslararası hukuk anlaşma diyen Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.