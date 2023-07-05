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Yunanistan'daki "terör yuvası" Lavrion Kampı boşaltıldı

Yunanistan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü ve çoğunlukla terör örgütü PKK üyelerinin yaşadığı Lavrion Kampı'nın tahliye edildiğini bildirdi.

Giriş: 05.07.2023 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'daki
Yunanistan'daki "terör yuvası" kamp boşaltıldı
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AA

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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