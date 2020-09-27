Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Malasaka mülteci kampında koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği ifade edildi.

Yunan yetkililer, mülteci kampında koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Yunanistan Göç Bakanlığı yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin 61 yaşında olduğunu ve Afganistan'dan Yunanistan'a geldiğini belirtti.

Atina'ın kuzeydoğusunda yer alan Malasaka mülteci kampında yaşayan, 61 yaşındaki sığınmacının, hastanede Kovid-19 tedavisi görürken hayatını kaybettiği aktarıldı.