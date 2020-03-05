05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan'daki Lavrion kampı üzerinden PKK'ya katılan genç teslim oldu - ADANA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Teslim olan teröristin anne ve babasına sarılması
Yunanistan'daki Lavrion kampı üzerinden PKK'ya katılan genç teslim oldu- Örgütün kandırdığı çocuklarıyla bir yıl sonra Adana'da buluşan anne ve baba, kızlarına sarılıp hasret giderdiADANA (AA) - Yunanistan'daki Lavrion Göçmen Kampı üzerinden Irak'a giderek PKK'ya katıldığı tespit edilen 19 yaşındaki N.Ş, ikna sonucu Adana'da polise teslim oldu.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte yaşayan ailesinin yanından geçen yıl ayrılarak terör örgütü PKK'ya katılan 19 yaşındaki N.Ş'nin teslim olması için ikna çalışmaları yürütüldü.Ekiplerin ortak çalışması sonucu ikna edilen N.Ş. örgütten kaçarak teslim oldu.Örgütün kandırdığı çocuklarıyla bir yıl sonra Adana'da buluşan anne ve baba kızlarına sarılıp hasret giderdi.N.Ş'nin ifadesinde, örgüte katılmak için 4 Şubat 2019'da Adana'dan İstanbul'a gittiğini, aynı gün Edirne'den kaçakçılar aracılığıyla Meriç Nehri'ni botla geçip Yunanistan'a ulaştığını anlattı.Türkiye'den ayrılmadan önce tanıdığı örgüt mensuplarıyla görüştüğünü belirten N.Ş, bu kişilerin kendisine Yunan polisine teslim olmasını, siyasi suçlu olduğunu, PKK'ya katılmak için Türkiye'den kaçtığını ve Lavrion kampına gitmek istediğini söylemesi yönünde talimat verdiğini aktardı.N.Ş, aldığı talimat doğrultusunda bir gün sonra Yunan polisine teslim olduğunu ve kendisine söylenenleri aktardıktan sonra polis merkezine götürüldüğünü ifade etti.İfadesinde polis merkezinde 3 gün kaldığına yer veren N.Ş, konuşmalarından FETÖ/PDY mensubu olduklarını anladığı aileler ile Lavrion Göçmen Kampı'na götürüldüğünü söyledi.N.Ş, kamptaki evlerin girişlerinde farklı terör örgütlerine ait herkesin görebileceği büyüklükte simgelerin olduğunu belirtti.Kampta bulunan örgüt mensupları ile 15 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde protesto amaçlı düzenlenen yürüyüşe katıldığını söyleyen N.Ş, bir hafta sonra da başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Yunanistan'dan uçağa binerek Irak'a geçip PKK kamplarına katıldığını aktardı.N.Ş, geçen yıl mart ayı içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Gare kampından ayrılıp Dicle Nehri üzerinden botla Suriye'nin Derik bölgesine geçip burada YPG'nin sözde asayiş birimine teslim olduğunu ve 4 ay ideolojik eğitimle birlikte bomba ve silah eğitimi aldığını bildirdi.Örgütle ilgili bilgiler aktaran N.Ş, PKK içinde kaldığı sürede örgüt mensuplarına değer verilmediğini anladığını kaydetti.Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. tutuklandı.
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