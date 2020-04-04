Yunanistan'daki El. Venizelos gemisinde Kovid-19 testi negatif çıkanların tahliyesi tamamlandı

AA

Ulusal basında çıkan haberlerde, test sonucu negatif çıkan yolcu ve mürettebatın gemiden tahliye edildiği ve 14 gün boyunca önlem amacıyla Atina'daki 5 ayrı otelde karantinada tutulacakları belirtildi.

Testi pozitif çıkan 119 kişinin tedavilerinin ise gemide yapılacağı belirtilen haberlerde, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, dün yaptığı açıklamada, testi pozitif çıkan yolcu ve mürettebatın arasında 65 Türk vatandaşının da bulunduğunu belirtmişti.