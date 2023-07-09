Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yunanistan'da yeni hükümetten Türkiye ile diyalog ve işbirliği mesajı

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümünün ertelenmesinin iki ülkenin de faydasına olmadığını belirterek, Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 09:20
        Yunanistan'dan Türkiye ile diyalog mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yeni hükümet programının ele alındığı Meclis görüşmelerinde Yerapetritis, ülkesinin dış politika önceliklerine ilişkin bilgi verdi.

        Yerapetritis, "Uluslararası hukuka saygı ile işbirliği ve diyalog için samimi niyet, Türkiye ile ilişkilerimizde pusulamız olmaya devam ediyor." dedi.

        Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirten Yerapetritis, iki taraf arasında görüşmelerin yeniden başlaması, güven artırıcı önlemlerle pozitif gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta Vilnius’taki NATO Zirvesi'nde bir araya geleceğine dikkati çeken Yerapetritis, Miçotakis'in Erdoğan ile karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurmaya çalışacağını ifade etti.

        REKLAM

        Yerapetritis, Türkiye ile münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirterek, "Bu sorunların sürekli ertelenmesi, iki ülkenin de çıkarına hizmet etmiyor." dedi.

        Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın dış politika önceliği olduğunu kaydeden Yerapetritis, iki devletli çözümün ise kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

        Yerapetritis, ülkesinin revizyonizmi kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak, Lozan Antlaşması ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle belirlenen statükonun değiştirilemeyeceğini savundu.

        Atina'nın uluslararası ilişkilerde aktif politika izlemeyi hedeflediğini anlatan Yerapetritis, Yunanistan'ın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğini, Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) perspektifi için inisiyatif alacağını, Doğu Akdeniz'de bölgesel işbirliğine önem vereceğini, İsrail, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #yunanistan
        #türkiye
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Topkapı Sarayı'nda yangın
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Pendik'te miras kavgası: 4 ölü
        Pendik'te miras kavgası: 4 ölü
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Ordu ilçelerinde köprüler kapatıldı
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü