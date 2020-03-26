Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan bir Türk köyünün karantina altına alındığı bildirildi.

Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Şahin Köyü'nün koronavirüs vakaları nedeniyle gözlem altında tutulduğu belirtildi. Şu ana kadar köyde 4 koronavirüs vakasına rastlandığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Köyde 800 hane bulunduğu ve 3 bine yakın nüfus barındırdığı belirtildi

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, bölgedeki gelişmeleri ve alınan karantina kararının detaylarını anlattı.