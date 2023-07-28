Yunanistan'da Türk helikopteri düştü
Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü. Helikopterin içindekilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Giriş: 28.07.2023 - 13:46
Yunanistan’ın Paros Adası’ndan Türkiye’ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası’nda düştü.
Yunanistan’ın Paros Adası’ndan kalkış yapan helikopter, teknik arıza nedeniyle Sisam Adası’nda düştü. Türkiye’den Paros Adası’na turist taşıyan ve Türkiye’ye dönüş sırasında düşen Türk şirketine ait helikopterin pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.