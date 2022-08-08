Yunanistan'da muhalefet liderinin telefonu dinlenmiş

AA

Yunanistan'da telefonu Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiği ortaya çıkan muhalefet partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, "kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli şekilde kaçındığını" söyledi.

Andrulakis, EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis'in istifasına neden olan dinleme skandalına ilişkin açıklama yaptı.

Miçotakis'in dinlenme olayını "yasal" olarak nitelediğine dikkati çeken Andrulakis, EYP'in neden kendisini dinlediğine ilişkin açık ve net şekilde açıklama yapması talebinde bulundu.

Andrulakis, bir parti lideri olarak gizliliğinin açıkça ihlal edildiğine işaret ederek "(Miçotakis) Kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli olarak kaçınıyor." dedi.

Dinleme talebinin Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiği yönünde basında yer alan iddialara da değinen Andrulakis, Miçotakis'e hitaben "Ermenistan ve Ukrayna'nın takibe katıldığına dair masallar, onların büyükelçilikleri tarafından sizin için en resmi ve aşağılayıcı şekilde yalanlandı." ifadesini kullandı.

"BİLGİM YOKTU"

Miçotakis konuya ilişkin "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu olayın EYP'nin eksikliklerini ortaya çıkardığını dile getiren Miçotakis, "Her şey yasal olarak yapılmasına rağmen EYP, bu özel eylemin siyasi boyutunu hafife aldı. Kanuni açıdan doğruydu ancak siyasi olarak kabul edilemezdi." şeklinde konuşmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

Nisanda ise Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.​​​​​​​

Bu olayların ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

UKRAYNA VE ERMENİSTAN İDDİASI

"Kathimerini" gazetesi, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" ileri sürmüştü.

Detaylara değinilmeyen haber, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian tarafından yalanlanmıştı.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.