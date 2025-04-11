Yunanistan'da şüpheli çantada patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, demiryolu şirketi Helenik Tren'in merkez binasındaki bir şüpheli çantada patlama meydana geldiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kimliği belirsiz kişiler yerel saatle 20.35'te bir Yunan gazetesi ve internet sitesine telefon ederek yaklaşık 35-40 dakika sonra Helenik Tren'in Atina'daki merkez binasında bir patlama olacağını kaydetti.

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Belirtilen süre içerisinde, söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

Polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.