Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını çıktı

        Sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların etkili olduğu Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunanistan'da son 24 saatte 46 orman yangını!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan'da sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle son 24 saatte 46 orman yangını çıktığı bildirildi.

        Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, gelecek günlerde ülkenin birçok bölgesi için "yüksek orman yangını riski" uyarısı yapıldı.

        Son 24 saatte Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde 46 orman yangının çıktığı kaydedilen açıklamada, bunların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, bugün başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde meteorolojik koşulların orman yangını riskini artırdığına işaret edildi.

        Ülkedeki sıcak hava dalgasının 20 Temmuz'da zirve yapması bekleniyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunanistan
        #orman yangını
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Filenin Sultanları şampiyon!
        Filenin Sultanları şampiyon!
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        La Palma'da yangın: Binlerce kişi tahliye edildi!
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        "Paredes'te işlem tamam"
        "Paredes'te işlem tamam"
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, göçmen sayısı açıklaması
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        45 günde 82 kişi! Bu yerlerde suya girenler dikkat!
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Fenerbahçe, Lyanco ile anlaşmaya yakın
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Tadic resmen açıklandı
        Tadic resmen açıklandı
        Ashley Judd Türkiye'de
        Ashley Judd Türkiye'de
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma