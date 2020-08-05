Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacıların bulunduğu bir araç, Egnatia karayolunda seyir halindeyken 04.00 sularında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Dedeağaç Hastanesi'ne kaldırıldığı, kazanın nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.

Dedeağaç, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.