Yunanistan'da 'potansiyel tehlikeli madde' taşıyan bir kargo uçağı düştü

Yunanistan'ın kuzeyinde Kavala kenti yakınlarında bir kargo uçağı düştü. Uçakta tehlikeli madde taşındığı endişesiyle, bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları söylendi.
Ukrayna merkezli bir şirket tarafından işletilen Antonov-12 kargo uçağı, Cumartesi günü düştüğünde Sırbistan'dan Ürdün'e uçuyordu.
Uçakta sekiz mürettebatın bulunduğu sanılıyor ve kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Yunanistan devlet televizyonu ERT, uçağın 12 tonluk bir kargo taşıdığını ve kargonun potansiyel tehlikeli olarak tanımlandığı bildirdi.
Pazar sabahı, acil servisler tedbir amacıyla enkaz bölgesini drone ile inceledi. Askerlerin, patlayıcı uzmanları ve Yunan Atom Enerjisi Komisyonu personelinin, güvenli olduğu netleşinceye kadar enkaza yaklaşmayacağı bildirildi.
Kuzey Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan Marios Apostolidis gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Hava) ölçümleri şu anda herhangi bir şey göstermedi ancak yine de alanda uyumsuzluk gözlemlendi" dedi ve ekledi:
"Başka bir deyişle, yoğun duman ve ısının yanı sıra tanımlayamadığımız beyaz bir madde görünüyor. Bu nedenle özel bir silahlı kuvvetler ekibinin bize bunun ne olduğunu ve alana girip giremeyeceğimizi bildirmesi gerekiyor."
Pilotun motor sorunu nedeniyle Kavala havaalanına acil iniş talep ettiği ancak piste ulaşamadığı bildirildi.
Uçak yerel saatle 22:45 sularında bölge sakinleri tarafından fark edilmişti. Görüntüler, uçağın alçaldığı sırada yanmakta olduğunu gösteriyor.
Uçağın düştüğünü gören Aimilia Tsaptanova, uçağın evlere çarpmamış olmasına şaşırdığını söyledi.
"Dumanla doluydu, tarif edemeyeceğim bir sesi vardı ve dağın üzerinden geçti ve dönüp tarlalara çarptı. Alevler vardı. Çok sayıda araç geldi ama sürekli patlamalar olduğu için yaklaşamadılar."
Yerel yetkililer yedi itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini ancak devam eden patlamalar nedeniyle başlangıçta kaza yerine yaklaşamadıklarını söyledi.
Reuters, Yunanistan'ın özel afet müdahale biriminin de olay yerinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.
Şu ana kadar Ukrayna, Sırbistan ya da Ürdün'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Yunanistan'da 'potansiyel tehlikeli madde' taşıyan bir kargo uçağı düştü/yunanistan-da-potansiyel-tehlikeli-madde-tasiyan-bir-kargo-ucagi-dustu-3478087
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