Yerel basındaki haberlere göre, Ayos Georgios köyünde yaklaşık 10 kişilik bir grup, ellerinde silah ve sopalarla 15 Pakistanlı mültecinin kaldığı iki evi zorla basarak içeridekileri linç etmek istedi.

Etrafa silahla ateş eden ve eşyaları parçalayan saldırganlar, mültecileri darbetti.

Haberde, yaş ortalaması 30 civarında olduğu belirtilen saldırganların, mültecilerin bazı değerli eşyalarını çalarak kaçtığı aktarıldı.

Saldırıda yaralanan 2’si ağır 15 mülteci, bölgedeki sağlık ocakları ve hastanelerde tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatan polisin saldırganların kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını incelediği belirtildi.