Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Yunanistan'da oynanacak derbinin gelirinin bir kısmı depremzedelere bağışlanacak

Yunanistan Süper Lig takımlarından PAOK, AEK ile oynayacak derbinin gelirinin bir kısmını, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı

Giriş: 17.02.2023 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'da oynanacak derbinin gelirinin bir kısmı depremzedelere bağışlanacak
AA / HABERTURK.COM

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından spor dünyası da desteklerine devam ediyor.

Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK, AEK derbisinden elde edilecek gelirin bir kısmını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

PAOK Kulübü, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, dayanışmanın din, ırk, etnik köken gözetmediğine vurgu yaptı.

Açıklamada, "PAOK, AEK'e karşı oynanacak derbi mücadelesi gelirinin bir kısmının Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere verileceğini duyurur." ifadesi yer aldı.

Ligin 23. haftasında PAOK'un AEK'i konuk edeceği karşılaşma, 19 Şubat Pazar günü oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Suudi Arabistan'da bronz 'boğa başı' bulundu
Suudi Arabistan'da bronz 'boğa başı' bulundu
3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı!
3 evladını deprem aldı! Yürek yakan acı!
Miraç Kandiline özel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Miraç Kandiline özel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
80 yaşındaki Biden'ın sağlık raporu paylaşıldı
80 yaşındaki Biden'ın sağlık raporu paylaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.