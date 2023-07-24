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        Haberler BBC Dünya Yunanistan'da orman yangınları: Rodos'tan sonra, Korfu'da da tahliye emri

        Yunanistan'da orman yangınları: Rodos'tan sonra, Korfu'da da tahliye emri

        Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ederken, Rodos'un ardından Korfu Adası'nda tahliye emri verildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Korfu'nun kuzey kesiminde başlayan yangında, etrafı saran alevler görülüyor.

        Giriş: 24.07.2023 - 15:24
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        Yunanistan'da orman yangınları: Rodos'tan sonra, Korfu'da da tahliye emri
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        Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ederken, Rodos’un ardından Korfu Adası’nda tahliye emri verildi.

        Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Korfu’nun kuzey kesiminde başlayan yangında, etrafı saran alevler görülüyor.

        Orman yangınlarından etkilenen bir diğer ada Rodos’ta da 19 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

        Adanın orta kesimlerinde başlayan yangın nedeniyle çok sayıda turist otellerinden kaçmak zorunda kaldı.

        Yunanistan’da ülke genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar görülüyor ve bazı bölgelerde neredeyse bir haftadır devam eden yangınlar var.

        Dün gece saatlerinde Yunanistan Acil Durumlar İletişim Hizmetleri, Korfu’da bazı bölgeler için tahliye emirleri verdi.

        Korfu’nun Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia ve Sinies bölgelerinde bulunanlara tahliye talimatı verilirken, yetkililer bölgedeki teknelerin, ada halkını denizde tahliye etmek için gönderildiğini bildirdi.

        Rodos’ta da geçen Salı gününden bu yana sert rüzgarlar nedeniyle yayılan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, yetkililere göre kara yoluyla 16 bin, deniz yoluyla da 3 bin kişi tahliye edildi.

        Yunan İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı, bunun ülkedeki orman yangınları nedeniyle yapılan en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtti.

        30 bin kişi ülkeden tahliye edildi

        Binlerce turist de, tahliye için uçak beklerden Rodos’ta geceyi havaalanında geçirdi. Polis Sözcüsü, 30 bin kişinin ülkeden tahliye edildiğini aktardı.

        Bazı turistler, güvenli alanlara ulaşmak için aşırı sıcakta kilometrelerce yürüdüklerini anlatırken, yol kenarlarında telef olmuş hayvanlar ve yanmış araçlar görüldü.

        Paket tatil şirketi Jet2 Rodos’a yapılması planlanan beş uçuşu iptal ederken, TUI Çarşamba gününe dek tüm uçuşların iptal edildiğini belirtti.

        Yunan itfaiyesi Rodos’ta durumun kötüleşebileceğini ve başka köylerin de tahliye edilebileceğini duyurdu. Adadaki yangınla 260 itfaiyeci ve 18 hava aracı mücadele ediyor.

        Atina’nın doğusundaki Evia ve güneybatısındaki Aigio adalarında da orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor.

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