Yunanistan'da omicron alarmı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, yarından itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin bilgi verdi.
Vaka sayısında dün kaydedilen ani artışa dikkati çeken Plevris, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olması planlanan, yüksek korumalı maskelerin kullanım alanlarının genişletilmesine, yeme içme sektörü ve spor etkinliklerindeki sınırlandırılmalara ve uzaktan çalışma yöntemine yönelik uygulamaların yarın yerel saatle 06.00'dan itibaren başlayacağını kaydetti.
Plevris, Kovid-19'un omicron varyantının artık ülkede yaygın şekilde görüldüğünü belirterek, virüsün delta varyantının da sağlık sistemi üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti.
Sağlık sisteminin üzerindeki baskının azaltılması için özel sektörle de iş birliği yapılacağını aktaran Plevris, aşılama oranlarının artması için alınabilecek tedbirlerin de hükümet tarafından değerlendirileceğini söyledi.
Plevris, yeme içme sektöründe artık müziğin de yasak olacağını vurgulayarak, lokanta, kafe ve eğlence merkezlerinin sadece 31 Aralık gecesi 02.00'ye kadar müzik olmaksızın hizmet vereceğini, diğer günler ise gece yarısından itibaren kapatılacaklarını aktardı.
Evlerde kalabalık partilerin düzenlenmesinin de yasak olacağını söyleyen Plevris, yılbaşı nedeniyle yapılacak ev ziyaretleri öncesinde de Kovid-19 testi yapılmasını önerdi.
KISITLAMALARIN 3 OCAK 2022'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAĞI BİLDİRİLMİŞTİ
Plevris, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada 3 Ocak 2022'den itibaren, market, toplu taşıma ve yeme içme sektöründe KN95 veya FFP2 tipi yüksek korumalı maskelerin kullanılmasının zorunlu olacağını, bu maskelerin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiğini duyurmuştu.
Yeme içme sektörü ve eğlence mekanlarının da gece yarısından sonra hizmet vermeyeceğini, ayakta müşteri kabul edilmeyeceğini ve her masada azami 6 kişinin oturmasına izin verileceğini aktararak, spor etkinliklerindeki seyirci sayısına ilişkin de kısıtlama getirileceğini bildirmişti.
Uzaktan çalışma yönteminin kamu sektöründen sonra özel sektörde de uygulanacağını söyleyen Plevris, iş başlangıç saatlerinin tüm çalışanlar için aynı olmayacağı "vardiyalı" sisteme de geçileceğini aktarmıştı.
VAKA SAYILARI SON GÜNDE HIZLA ARTTI
Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) dün yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde 21 bin 657 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 105 bin 885'e yükselmişti. Bir gün önce 9 bin 284 olarak açıklanan günlük vaka sayısı 24 saat içerisinde 2 katın üzerinde artış göstermişti.
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