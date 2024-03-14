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        Haberler Yaşam Yunanistan'da milattan öncesine ait gemi enkazları bulundu

        Yunanistan'da milattan öncesine ait gemi enkazları bulundu

        Yunanistan'da arkeologlar, milattan önce (MÖ) 3000 ile milattan sonra (MS) 300 arasından kalma gemi enkazları buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:10
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        Yunanistan'da milattan öncesine ait gemi enkazları bulundu
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        Yunanistan Kültür Bakanlığınca yayımlanan açıklamada, Ege'nin güneyinde bulunan Çoban Adası'nda (Kasos) uzun süren sualtı arkeolojik araştırmaları kapsamında Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve Osmanlı dönemlerine ait 10 gemi enkazı bulunduğu belirtildi.

        İspanya, İtalya ve Afrika kıyılarından gelen malları taşıyan gemilere ait enkazların MÖ 3000 ile MS 300 arasına ait olduğu kaydedilen açıklamada, Ulusal Araştırma Vakfının araştırma ekibinin, 2019'dan bu yana Kültür Bakanlığı ile işbirliğinde Ada'da dört araştırma görevi gerçekleştirdiği ifade edildi.

        Açıklamada, bulgular arasında ayrıca Roma dönemine ait seramik şişeler, Arkaik döneme ait taştan yapılmış bir çapa ve MS 150-170 yıllarına ait İspanyol amforası gibi nesnelerin yer aldığı belirtildi.

        Araştırmanın, belgesel haline getirilerek önde gelen uluslararası arkeolojik film festivallerinde gösterileceği duyuruldu.

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        #gemi enkazları
        #yunanistan
        #haberler
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