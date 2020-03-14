Yunanistan'da koronavirüs ölümlerinde artış!

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Yunanistan'da sağlık yetkilileri ülkede koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Hayatını kaybeden kişilerin 92 ve 67 yaşlarında olduğu açıklandı.

Hayatını kaybeden kişinin 92 yaşında olduğu ve 11 Mart'ta hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin iki yakınında da koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Daha önce Yunanistan'da 66 yaşında bir emekli öğretmen hayatını kaybetmişti.

Yunanistan'da yetkililer Cuma günü, 19 olan tespit edilmiş vaka sayısının 190'a yükseldiğini açıklanmıştı. Atina yönetimi vaka sayısının artmasının ardından ülkedeki tüm alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar ve barları kapattığını açıklamıştı.

Şu ana kadar toplam 2700 kişiye test yapılan ülkede tespit edilen 190 vakadan 5'inin durumunun kritik olduğu belirtildi.