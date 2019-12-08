Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Yunanistan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 8 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 8 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.08 10:47:50 37.2258 27.9653 5.0 -.- 1.6 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.12.08 10:25:54 39.9912 24.1797 31.1 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel 2019.12.08 10:09:10 35.1873 23.8345 1.0 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.08 10:06:13 35.1813 23.8240 3.1 -.- 3.0 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.08 09:34:03 37.8230 29.6838 16.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.08 07:26:48 39.2763 26.2177 11.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.08 07:15:33 39.2905 26.2352 3.0 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.08 07:01:42 35.1738 23.8273 5.4 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.08 06:58:29 35.1552 23.8233 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.08 06:41:56 35.1897 23.8147 2.7 -.- 4.0 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.08 06:31:53 37.1112 28.5837 9.2 -.- 1.5 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel 2019.12.08 05:55:54 36.3820 27.5848 69.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.08 05:42:07 39.0625 25.9983 3.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.08 05:08:32 40.8575 27.9323 25.2 -.- 1.5 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel 2019.12.08 04:02:55 39.5473 26.0450 7.9 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.12.08 02:55:47 38.8270 40.7958 5.0 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel 2019.12.08 02:18:26 39.0185 33.8335 5.3 -.- 1.7 -.- EVREN (ANKARA) İlksel 2019.12.08 02:14:28 41.4808 19.4140 27.0 -.- 4.2 4.3 ARNAVUTLUK İlksel