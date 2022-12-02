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Yunanistan'da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'da İtalyan diplomata ait araç apartmanın garajında park halindeyken kundaklandı

Giriş: 02.12.2022 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı
Yunanistan'da İtalyan diplomatın aracı kundaklandı
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AA

Yunanistan'da İtalyan diplomata ait aracın kundaklandığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, İtalyan diplomata ait aracın apartmanın garajında park halindeyken kundaklandığı belirtildi.

Aracın tamamen yandığı kaydedilen haberde, olay yerinde yanıcı madde içeren şişe ve kibrit bulunduğu ve yanındaki başka bir araçta da hasar oluştuğu bildirildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter'da yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Saldırının İtalya'nın Atina'da görevli Büyükelçilik Başkatibi Susanna Schlein'ın aracına yönelik olduğunu belirten Tajani, "Desteğimi ifade etmek için kendisiyle telefonda konuştum." ifadesini kullandı.

Tajani, bugün Atina'ya yapacağı ziyarette İtalyan Büyükelçiliğini de ziyaret edeceğini kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da kundaklama girişimi şiddetle kınanarak, "İtalya'nın Atina Büyükelçiliği personeli ve çalışma arkadaşlarımıza dayanışmamızı ve yakınlığımızı ifade ediyoruz. Ciddi bir suç eylemi teşkil eden bu olaya ilişkin yetkililerin bulgularını beklemekteyiz." ifadeleri yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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