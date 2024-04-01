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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Yunanistan'da Fatih Terim'e eleştiri! - Futbol Haberleri

        Yunanistan'da Fatih Terim'e eleştiri!

        Panathinaikos, Yunanistan'da play-off'ta PAOK'a 3-2 yenilirken Yunanistan basını da Fatih Terim'i topa tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 15:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:12
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        • 1

          Yunanistan basını, PAOK karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'e eleştiride bulundu.

        • 2

          Sportal'da yer alan haberde, "Fatih Terim, Razvan Lucescu'ya Luis Mendiliar'ın play-off ilk maçta kendisine verdiği hediyeye benzer bir hediye verdi. Hücum ikilisi, kanat oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu olmayan ve Bakasetas, Ioannidis ve Mladenovic'in yorgun olduğu bir geri hatla sahaya çıkma yönündeki anlaşılmaz karar, Panathinaikos'un PAOK karşısında aldığı yenilgiye ve şampiyonluk şansının azalmasına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          Sportime'da yer alan haberde ise Panathinaikos'un PAOK karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından "Fatih Terim, PAOK'a kaybetti ve suçu hakeme attı. Terim aynaya bakıp bu dengesiz geri hattı neden düşürdüğünü kendine sormak yerine topu başka yere attı. Başka bir maç için bahaneler aradı. PAOK maçının hakemliğini tartışarak kendi mazeretini oluşturmaya çalıştı." ifadeleri yer aldı.

        • 4

          TERİM, HAKEMLERİ SUÇLADI

          Fatih Terim, PAOK karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından karşılaşmanın hakemine sert tepki göstermişti.

        • 5

          "UTANIR İNSAN"

          Deneyimli teknik adam, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." sözlerini kullanmıştı.

        • 6

          Şampiyonluk play-off'un iki maçlar geride kalan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 28 maç sonunda topladığı 59 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider AEK'in ise 65 puanı bulunuyor.

        • 7
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