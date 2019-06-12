Yunanistan'da Ekim'de yapılacak genel seçimler 7 Temmuz'a çekildi

12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra Ekim ayında yapılması gereken genel seçim tarihini 7 Temmuz'a çekti.
Çipras, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret ederek parlamentonun feshedilmesi ve seçimlerin erkene çekilmesi kararını sundu.
Buna gerekçe olarak "4 aylık bir seçim havasının Yunan ekonomisine zarar vereceğini ve bu nedenle seçimlerin Ekim ayı yerine 7 Temmuz tarihine çekilmesinin daha uygun olacağını" gösteren Çipras aynı gün, lideri olduğu radikal sol SYRİZA partisinin programını açıkladı.
Yunanistan , Çipras'ın bu kararından sonra resmen seçim dönemine girmiş oldu.
Son nabız yoklamaları, ana muhalefet partisi merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi'ni (YDP , SYRİZA'nın en az 10 puan önünde gösterirken; bu seçimlerde yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girmeye aday olan partilerin arasında, Sosyalist Değişim Hareketi (eski PASOK); Yunan Komünist Partisi (KKE); aşırı milliyetçi Altın Şafak Partisi ve eski Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis'in kurduğu MERA25 partisinin de olacağı tahmin ediliyor.
Bu arada Türkiye'ye karşı söylemleriyle tanınan SYRİZA'nın küçük ortağı "Bağımsız Helenler" partisi lideri ve Savunma eski bakanı Panos Kammenos, AP seçimlerişnde yüzde 0,8'de kaldığı gerekçesiyle 7 Temmuz seçimlerine katılmayacağını açıkladı.
Öte yandan siyasi partilerin seçim kampanyalarında Türk-Yunan ilişkilerinin ön plana çıkarması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve Ege kaynaklı anlaşmazlıkları hemen her gün gündeme getiren Yunan basınının büyük bir çoğunluğu "Ege'de ya da Doğu Akdeniz'de olası bir çatışmanın yaşanabileceği" senaryoları yayınlanıyor.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos, üç ayrı radyo ve TV kanalına verdiği özel mülakatlarda ise "Türkiye'nin ne de Yunanistan'ın savaşmaya niyeti olduğunu; bu nedenle Yunan kamuoyunu korkutan savaş senaryolarına bir son verilmesi gerektiğine" dikkati çekti.
Katrougalos, Ege'de olası kazalardan kaçınılması için Türk ve Yunan askeri heyet ve diplomatlarının Güven Artıcı Önlemler almaya çalıştıklarını anımsatarak "Çatışma olamaz. Biz olası kazaları önleyecek önlemler üzerinde çalışıyoruz . Ne Türkiye'nin ne de bizim savaş, çatışma gibi niyetimiz yok Böyle bir olasılık sorunları çözmez; sonuçlarının ağır olacağını da taraflar iyi bilir." şeklinde konuştu.
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