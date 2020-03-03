Yunanistan'da, Ege'de sahil güvenlik ekiplerince itilen göçmenlerle ilgili görüntülere tepki

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ana muhalefet Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) adalar ve denizcilikle ilgili konulardan sorumlu milletvekili Nektarios Santorinios, kameraya yansıyan görüntülerin uluslararası deniz hukuku ve sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, Yunan makamlarından bununla ilgili bir an önce cevap vermesini istedi.
Santorinios, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Son saatlerde gazete ve bloglarda, (Yunan) sahil güvenliğinin mülteci teknelerini zor kullanarak geri püskürttüğüne ilişkin görüntü ve haberler yoğunlaşıyor. Hatta bu görüntülerde korkutmak için ateş açılıyor. Bu uygulamalar Uluslararası Deniz Hukukuna ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Hükümet ve yetkili bakanın, arama, kurtarma ve güvenlikle ilgili kuralların uygulanıp uygulanmadığı ya da yasa dışı geri göndermelerin karanlık dönemlerine geri dönülüp dönülmediği konusunda acilen cevap vermesi lazım."
Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve Mera24 Partisi lideri Yannis Varufakis de Twitter mesajında, Avrupa Birliği'nin göç politikasını eleştirerek, partisinin düzensiz göçmenler meselesinin askerileştirilmesi ve manipüle edilmesini kınadı.
Varufakis mesajında, "Her yere insanlık, zulüm görenlere iltica ve AB'de, Brüksel, Batı insaniyetiyle uyum sağlayana kadar her şeye veto." ifadelerini kullandı.
Önceki gün botla Ege Denizi'ne açılan bir grup göçmen, Yunanistan kara sularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itildi. Botları sürüklenen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının benzinlerini aldığını, botlarının benzin hortumunu keserek hareket etmelerine engel olduğunu, kendilerini adeta ölüme terk ettiğini anlattı.
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