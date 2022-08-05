Yunan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kontoleon istifa etti

İHA

Yunanistan'da gazeteci Thanasis Koukakis'in ve Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis'in cep telefonuna casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlendiği yönündeki iddialar, Yunan İstihbarat Teşkilatı’nda (EYP) istifaya neden oldu. Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sundu.

"BENİ ŞOK EDEN BİR KONU"

Başbakana bağlı olan Panagiotis Kontoleon’un istifasının kabul edildiği açıklanırken, konuyla ilgili açıklama yapan PASOK Lideri Nikos Androulakis, "Bu beni şok eden bir konu çünkü bir AB ülkesinde, önceki nesillerin yaşadığı durumları kişisel olarak deneyimlemeyi hiç beklemiyordum. Ne yazık ki, hükümetin umutsuz bir girişimde bulunduğunu görüyorum. Gizli servislere bizi izlemeleri için para ödemiyoruz. Demokrasiyi ve devlet kurumlarını baltalayanların kim olduğunu söylemeleri için onlara para ödüyoruz. Cep telefonumu robotlaştırıp kamera ve mikrofonu kapalıyken bile istediği zaman açabilecek kadar gelişmiş bir yazılımla beni tuzağa düşürmeye çalışanların belli bir amacı vardı. Adaletten, hükümetten ve yetkili kurumlardan gerçeği öğrenmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KEZ YAŞANIYOR"

Gazeteci Thanasis Koukakis ise yaptığı açıklamada, telefonunda Cytrox Intellexa adında Predator cinsi casus yazılımı bulduklarını ve bu durumun ikinci defa yaşandığını söyledi. Dinlemelerle bağlantılı olduğu düşünülen Başbakanlık Genel Sekreteri de bu sabah istifa etti. EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon’un istifasının hemen ardından, Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis’te istifasını sundu. Başbakan Miçotakis’in ablası olan Katerina Mitsotaki’nin oğlu olan Grigoris Dimitriadis’in istifası da kabul edildi ve yerine Yiannis Bratakos’un geldiği açıklandı.

Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, istifaların dinleme iddialarına ilişkin olup olmadığına dair açıklama yapmazken, "Bu tür yazılımları üreten veya tedarik eden herhangi bir şirketle hükümetimizin ilişkisi yoktur" açıklamasını yaptı.

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