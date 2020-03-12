AA

Yunanistan Başbakanı ve AB İçişleri Komiserinin bazı ortak programları iptal



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile bugün başkent Atina'da gerçekleştireceği bazı ortak programlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Yunanistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in Johansson ile bugün planlandığı üzere Başbakanlıkta bir araya geleceği ancak ikilinin görüşmelerinin ardından düzenlemesi öngörülen ortak basın açıklamasının iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Miçotakis ile AB İçişleri Komiserinin, Eleonas sığınmacı kampına planladıkları ortak ziyaretin de Kovid-19 salgını nedeniyle programdan çıkarıldığı aktarıldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Atina'ya yapacağı ziyaret de salgın gerekçesiyle ertelenmişti.