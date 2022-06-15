Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerde gerilim yükselse de ilişkilerin o kadar kötü olmadığını söyledi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, Türkiye ile son günlerde yaşanan Adalar gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki gösteren Türkiye'nin şikayetlerinin “tamamen mantıksız” olduğunu dile getirdi.

Miçotakis, "temel sağduyu hakim olursa" ilişkilerin daha fazla bozulmayacağını söyleyerek, "Aksi takdirde gerekeni yapacağız" diye ekledi.

"Sözlü bir gerginlik var ama sahada henüz bir gerilim yok ve umarım o noktaya gelmeyiz. Görüşmeli ve konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A: AKLINI BAŞINA AL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a tepki göstermiş, "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hamlelerden uzak durmasını, aklını başına almasına davet ediyoruz. Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.